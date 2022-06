Barbara Minghetti: "Non ci fermiamo"

Dopo un primo commento a caldo, dopo qualche giorno di riflessioni, Barbara Minghetti torna a parlare dalla sua nuova pagina Facebook ufficiale. E, in qualità di consiglier comunale, fa capire che l'opposizione, la sua, a Palazzo Cernezzi ci sarà. “Non ci fermiamo! è il messaggio che più sto ricevendo in questi giorni. E più passano le ore e più sale l’incitamento a continuare il nostro lavoro. Non posso che essere grata a tutti gli amici, ai candidati, alla coalizione, alla squadra che mi ha supportato con cui si è creato questo progetto e agli elettori di Como che lo hanno apprezzato".

"Andremo avanti. Lo faremo -a ggiunge Minghetti - dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale, tornando nei quartieri, nelle imprese, nelle associazioni culturali e sportive, nelle realtà del terzo settore. Lo faremo con la forza delle nostre idee e con l’umiltà di lavorare a testa bassa per il bene comune. Faremo il nostro dovere, insieme, con il sostegno di tutti quelli che credono in Como".