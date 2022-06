Fontana ha deciso e lo annuncia su Facebook: "Mi ricandido a presidente della Lombardia"

Attilio Fontana ha sciolto ogni dubbio e riserva con un post ufficiale su Facebook dove oggi, martedì 28 giugno, ha annunciato la sua decisione di ricandidarsi a governatore della Lombardia nel 2023. "Ho confermato - ha scritto - la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione". In precedenza, aveva detto che avrebbe sciolto la riserva entro l'estate.

"Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia", ha continuato il governatore snocciolando i principali temi che acocmpagneranno la prossima consiliatura: "Le olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l'ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l'autonomia". E ancora: "Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d'Italia e la semplificazione per imprese e famiglie. La #Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà questi e molti altri progetti".