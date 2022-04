Ora è ufficiale: Anna Veronelli è entrata in Azione

Come anticipato nelle scorse settimane, Anna Veronelli è entrata in Azione: ora è ufficiale. Rimane quindi solo da capire se l'ampio dissenso manifestato nella coalazione di centrosinistra, come abbiamo scritto ieri in questo articolo, sarà o meno un ostacolo insormontabile per una sua eventuale candidatura con Barbara Minghetti. Per ora l'interessata non commenta e si limita alla "questione" Calenda: “La politica è una cosa seria, richiede preparazione e idealità, passione, concretezza e visione: doti che riconosco da tempo a Carlo Calenda e al partito che ha deciso di fondare per dare al Paese un progetto politico lontano dal populismo, dal sovranismo e dagli incompetenti. Per uno sviluppo sostenibile della nostra comunità".

"Il liberalismo sociale, l'europeismo, i valori di Don Sturzo sono i miei. La mia storia - aggiunge Veronelli - è quella di una persona moderata, liberale, attenta ai bisogni delle persone, dei più piccoli, delle famiglie, della scuola, della formazione. Mi trovo in sintonia forte con chi si propone come forza moderata, liberale e riformista. Con le idee e anche con le persone che, nel condividerle, hanno il mio idem sentire. La politica come servizio è la mia passione e ringrazio Azione che, nel riconoscere il mio lungo impegno e il mio stile di fare politica, mi ha coinvolto. Inizia per me un percorso nuovo, che si radica in convinzioni antiche e ideali comuni, con persone che stimo".

“Accolgo l’adesione di Anna - dice a sua volta Niccoló Carretta, Segretario Regionale di Azione - al nostro partito con felicità ed entusiasmo. Azione su tutti i livelli sta costruendo la casa per i liberali, riformisti ed europeisti e l’ingresso di una persona di grande esperienza come Anna ci sarà sicuramente di aiuto a Como anche per la strutturazione del nostro partito e la crescita dei nostri tanti giovani. Sono anche convinto che con l’adesione di Anna Azione potrà essere ancora più forte nel sostenere Barbara Minghetti e la sua coalizione dentro la quale vogliamo parlare anche agli elettori delusi dalla giunta Landriscina, obiettivo che sono certo essere condiviso anche da tutta la coalizione, ciascuno con le proprie peculiarità.”.

"Ritengo la scelta di Anna Veronelli di partecipare attivamente al progetto di Azione a Como - conclude Andrea Luppi, Segretario Cittadino del partito - una scelta meditata e di profondo significato politico, per la quale esprimo enorme apprezzamento anche personale. Il suo profilo umano e intellettuale infatti ci corrisponde appieno, sia per la seria maturazione della posizione politica, sia dal punto di vista dell'esperienza personale e della correttezza nell'operare, che saranno di grande aiuto nelle sfide importanti che il partito si trova ad affrontare a Como.Con lei la casa dei riformisti, che credono nei valori dell'europeismo e intendono coniugare la libertà individuale con la giustizia sociale, si arricchisce di una figura di grande valore".