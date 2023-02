Alleanza Verdi e Sinistra al Mercato di Erba: "No alla devastazione del San Primo"

Alleanza Verdi e Sinistra al Mercato di Erba il 9 febbraio per dire no alla devastazione del San Primo e per ribadire l’impegno per l’indispensabile riconversione ambientale. Con le candidate e i candidati Alleanza Verdi e Sinistra a Como, Elisabetta Patelli, Federico Brugnani, Camilla Bossi e Mattia Sacchi, sono intervenuti i parlamentari Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde, e Devis Dori, eletto in provincia di Como, che hanno illustrato le interrogazioni parlamentari da loro presentate alla Camera e da Tino Magni al Senato e l’assessore ai servizi sociali di Lecco, Emanuele Manzoni.