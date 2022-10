Alessandra Locatelli, seconda volta ministro: "Dopo l'esperienza in Regione mi sento ancora più preparata"

La comasca Alessandra Locatelli è ufficialmente il nuovo ministro della Disabilità: ha giurato sulla Costituizione italiana davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Locatelli da oggi sarà membro del primo consiglio dei ministri guidato da una donna, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Con la nomina a ministro Locatelli abbandona il banco della minoranza in consiglio comunale a Como e la poltrona di assessore al Pirellone.

Non è la prima volta che Locatelli sederà a Palazzo Chigi, ma la prima esperienza, quella del 2019 (quando oltre alla Disabilità aveva anche la delega alla Famiglia) fu davvero breve perché dopo poco il leader della Lega Matteo Salvini fece cadere il Governo Conte Uno. Oggi Locatelli torna in consiglio dei ministri confermando di avere tutta la fiducia di Salvini. "Ma non credo si tratti solo di fiducia, per la quale certamente lo ringrazio - commenta a caldo Locatelli ai microfoni di QuComo dopo il giuramento - credo che siano state riconosciute e apprezzate le competenze che ho maturato e dimostrato non solo nella prima esperienza da ministro ma anche durante gli ultimi due anni come assessore in Rergione Lombardia".

Nell'esecutivo del Pirellone, infatti, Locatelli è stata assessore alla Disabilità, Famiglia e Pari opportunità. "La differenza tra la nuova nomina e quella del 2019? Adesso mi sento ancora più pronta e preparata", afferma la neo-ministra. Tra le priorità nelle quali fin da subito metterà tutto il suo impegno c'è la legge delega sulla disabilità: "E' questo senza dubbio il dossier più urgente del quale mi devo occupare perché richiede l'emanazione di diversi e importanti decreti attuativi". Guardando alla fine del suo mandato da ministro Locatelli commenta: "Sarò soddisfatta del mio lavoro se guardandomi indietro vedrò migliorate le condizioni di vita delle persone con disabilità e dei loro parenti".