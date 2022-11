Approvato all'unanimità l'acquisto del teatro Politeama: il Comune lo comprerà all'asta

Il consiglio comunale di Como ha approvato all'unanimità l'acquisto del teatro Politeama. Il Comune di Como lo acquisterà partecipando all'asta prevista per il 30 novembre. La base d'asta è di 1 milione e 683mila euro. I rialzi potranno essere di 10mila euro alla volta.

Il sindaco Alessandro Rapinese, in qualità di assessore al Patrimonio, ha presentato la delibera che ha incassato il voto unanime di tutta l'aula, opposizione compresa. Segno che il destino del Politeama, inteso come gioiello della città da riportare a nuova vita, è estremamente sentito al di là delle divergenze politiche. Finora, però, le amministrazioni comunali aveva cercato la possibilità di alienazione senza mai contemplare l'idea di acquistarlo, anziché di venderlo, o comunque senza mai riuscire a concretizzare l'operazione. Questa volta, con la votazione unanime dell'aula di Palazzo Cernezzi avvenuta nella seduta del 7 novembre 2022, il futuro del cineteatro di via Gallio sembra un po' meno incerto.

Rapinese ha spiegato che subito dopo l'acquisto partiranno i lavori di messa in sicurezza per fermare lo stato di degrado e deterioramento che sta affliggendo l'edificio. Già nelle scorse settimane il sindaco aveva spiegato: "il Politeama sarà del Comune di Como. Parteciperemo all'asta e acquisteremo l'immobile e finalmente, grazie al fatto che la proprietà sarà interamente dell'amministrazione comunale avremo la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per riportarlo in vita, una possibilità che non è concessa a una società di capitali qual è la Politeama Srl. Da quando il teatro è stato chiuso l'acquisto dell'immobile è sempre stata l'unica strada che si sarebbe dovuta percorrere anziché cercare di acquisire la totalità delle quote della società. Una volta acquisita la proprietà dell'immobile partiremo alla ricerca di finanziamenti, innanzitutto per metterlo in sicurezza partendo dal rifacimento del tetto".

Come detto la delibera sull'acquisto del Politeama è stata approvata all'unanimità, anche da Barbara Minghetti, direttrice del Teatro Sociale di Como, nonché rivale di Rapinese alle scorse elezioni, che ha commentato: "Favorevoli all acquisto. I teatri sono case laiche democratiche delle città. Luoghi di incontro, inclusione, formazione, consapevolezza, comunità, divertimento, pensiero, confronto. Favorevoli all'acquisto vincolato a progettualità di visione, gestione e architettonica da condividere con la città".