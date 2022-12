Evasione Tari a Como, accertamenti per oltre 2 milioni di euro

Oltre 2 milioni di euro di evasione Tari accertata in poco più di due mesi. E' questo il risultato ottenuto finora dall'attività di controllo e accertamento avviata dal Comune di Como su impulso del sindaco Alessandro Rapinese. La cifra (per la precisione 2 milioni e 15mila euro) è il frutto dei 1.227 avvisi di accertamento inviati finora dall'amministrazione comunale ad altrettanti utenze (attività commerciali e privati cittadini). Quanto di questa cifra potrà essere effettivamente recuperata al momento non è dato sapere. "Ma con gli avvisi di accertamento - ha spiegato il sindaco Rapinese - abbiamo interrotto la prescrizione. Ora abbiamo ben due milioni di motivi per continuare questa lotta all'evasione".

Da oggi Rapinese trasferisce il suo ufficio al primo piano, dove è sempre stato. "L'obiettivo che mi ero prefissato, cioè dei 2 milioni di euro - ha detto - è stato raggiunto. Ora il mio ufficio torna dove era prima, ma solo temporaneamente. La mia prossima priorità sono le opere pubbliche".