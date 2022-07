Rapinese su Fulvio Anzaldo presidente: "Felice per la nostra Como"

Ieri, sabato 16 luglio si è tenuto il primo consiglio comunale con il nuovo sindaco, Alessandro Rapinese ed è stata anche occasione per eleggere colui che sarà il presidente del consiglio comunale di Como. Fulvio Anzaldo è stato eletto con 25 voti presidente dell'assemblea, alla seconda votazione: “Ringrazio sentitamente chi mi ha investito di questo importante compito ma anche chi non l’ha fatto perché ha partecipato comunque a un processo democratico".

Ieri sera il sindaco non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione per questa elezione con un post su Facebook: "Sono molto felice. Non per lui. Per la nostra Como"