I 5 Stelle dicono no a Barbara Minghetti sindaco: "Troppe idee inconciliabili con le nostre"

Un altro no. Dopo l'addio di Civitas, anche i 5 Stelle si svilano dal centrosinistra. In vista delle prossime imminenti Elezioni Amministrative della città di Como, tutti i consiglieri del M5S della Provincia, Raffaele Erba, Fabio Aleotti, Rosario Enea e Roberto Tagliabue si sono riuniti nell’assemblea unitaria del Movimento 5 Stelle di Como per definire la linea da adottare a seguito delle recenti interlocuzioni con la coalizione a sostegno di Barbara Minghetti. Non è passata però inosservata l'assenza del più morbido deputato comasco Giovanni Currò.

"A seguito di una lunga riflessione all’interno del gruppo, lo stesso si è espresso con parere sfavorevole ad una coalizione con Svolta Civica, PD, Italia Viva, Azione e +Europa. Dall’analisi delle loro linee programmatiche e dai dialoghi intercorsi, sono emersi aspetti totalmente inconciliabili. In primis il tema delle privatizzazioni soprattutto per asili nido e cultura. Così come l’assenza di alternative a opere impattanti per il territorio”. “Proposte in totale contrasto con la nostra carta dei valori e con le battaglie portate avanti in tutti questi anni in difesa di ambiente, territorio e contro la svendita dei beni e dei servizi pubblici. Preferiamo rimanere coerenti a quanto costruito sinora nel corso della nostra attività politica e non inserirci in tale coalizione che oltretutto fino a pochi giorni fa ci ha escluso dai tavoli programmatici”.

Conseguentemente sembra più vicino un apparentamento con Civitas di Magatti: “Proseguiremo invece le interlocuzioni con le altre forze politiche progressiste per valutare la sussistenza di una visione comune e di linee programmatiche da condividere durante il prossimo mandato amministrativo. Continua il nostro percorso per certificare la lista a marchio 5 Stelle e, nel caso si realizzassero le auspicate convergenze con altre realtà, procederemo alla richiesta di autorizzazione alla coalizione da parte del Movimento”.