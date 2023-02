I 5 Stelle spalancano le porte a Elly Schlein: "Lavoriamo insieme"

Elly Schlein ha vinto le primarie ed è stata eletta nuovo segretario del Partito Democratico. A sinistra si respira un certo entusiasmo che i 5 Stelle vogliono subito trasformare in contenuti. Il coordinatore del MoVimento 5 Stelle Como, Raffaele Erba, commenta così: “Congratulazioni a Elly Schlein per il suo nuovo incarico ai vertici del PD. Una notizia che accogliamo positivamente perché prospetta un rafforzamento di dialogo tra le forze progressiste sia a livello nazionale che a livello territoriale”.

“Abbiamo temi prioritari di cui discutere primi fra tutti la transizione ecologica e ambientale, il sostegno alle piccole e medie imprese e la tutela delle fasce più deboli. Temi che dal Governo Draghi in poi sono stati oggetto di pesanti attacchi e smantellamenti. Non per ultimo la cancellazione degli strumenti fiscali per incentivare le riqualificazioni energetiche degli edifici, strumento essenziale per il rilancio economico e per la lotta al cambiamento climatico. Insieme alla pace in Ucraina, questi temi toccano nel profondo le persone. Serve moltiplicare le energie affinché si possa lavorare ancora più convintamente nell’interesse dei cittadini”.