Un corpo più sano è più bello: ecco come raggiungere la forma ideale

Quando si parla di bellezza si apre un tema tanto ampio quanto relativo.

In effetti, quello del “bello” non è un valore assoluto.

Basti pensare a come si sono modificati i canoni di bellezza nel corso del tempo.

I soggetti ritratti nei dipinti rinascimentali, ad esempio, erano molto diversi dalle pin up apprezzate attorno al 1950, così come queste si differenziano dal tipo di fisico preferito attualmente.

È evidente che epoche e culture influiscono sul canone di bellezza in voga, ma bisogna anche considerare che ogni persona è diversa e si distingue dalle altre grazie alle proprie, differenti, caratteristiche.

A tale tema si lega, in particolare, il corpo femminile, che purtroppo viene spesso giudicato e definito attraverso il filtro parziale di chi osserva.

Negli ultimi anni, fortunatamente, si sta modificando tale punto di vista, ricercando una forma fisica ideale basata sulla personale struttura fisica.

Allontanandosi, quindi, dagli stereotipi di una determinata e imposta magrezza o morbidezza, si è arrivati, oggi, a valutare il benessere fisico di ognuno in base a ciò che porta il raggiungimento di una buona condizione di salute, raggiunta attraverso esercizio fisico e alimentazione sana (come consigliato, tra l’altro, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità).

Una questione di salute

Il peso ideale, quindi, è un dato individuale e che si modifica a seconda della persona, dove il traguardo di una buona forma fisica corrisponde all’ottenimento di un corpo forte e in salute.

Per esempio, diminuire i centimetri del girovita non è una mera questione estetica, ma coinvolge la riduzione del grasso viscerale, fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Basti pensare che, nella donna, una circonferenza superiore agli 80 cm è già preoccupante e associata a un rischio moderato; tale rischio diventa elevato se si raggiungono i 90 cm o si superano i 100 cm.

È in quest’ottica che ha senso monitorare le proprie misure.

Rimodellare il proprio corpo, quindi, è un traguardo importante per il raggiungimento di un benessere psicofisico completo.

Certo, non è cosa facile, soprattutto per chi deve modificare, completamente, il proprio stile di vita.

Fortunatamente, però, non è necessario fare tutto da soli: in un percorso verso maggiori benessere e consapevolezza, infatti, ci si può avvalere del supporto di Figurella, che vanta un’esperienza decennale e un metodo di comprovata efficacia; nessuna magia, soltanto professionalità e impegno, per raggiungere i risultati desiderati.

Un metodo che ha aiutato moltissime donne

Il primo passo per approcciarsi al mondo di Figurella è l’Analisi della figura, appuntamento gratuito e senza impegno effettuato presso il Centro scelto.

Si tratta di un incontro di circa un’ora, durante il quale l’Assistente Figurella si occupa di eseguire un check-up della forma fisica attuale della donna, individuandone gli obiettivi.

L’incontro è utile anche per conoscere meglio lo stile di vita e le abitudini personali, registrando i parametri fisici e potendo, quindi, valutare il percorso più adatto per rimodellare il corpo della donna stessa.

Il Metodo Figurella è molto apprezzato perché offre risultati duraturi e visibili, ottenuti grazie a impegno e determinazione.

Non vengono proposti regimi alimentari impossibili o esercizi passivi: il metodo è, infatti, 100% naturale e concreto e funziona grazie alla perfetta modulazione delle sedute e della frequenza, unite al supporto costante di un’assistente personale.

Figurella è talmente sicura dei risultati ottenuti che offre, sempre, la garanzia soddisfatti o rimborsati.

3 step per un corpo nuovo

Il Metodo Figurella, in più di 40 anni di attività, ha dimostrato la sua efficacia e si basa, essenzialmente, su 3 punti fondamentali:

Attività Fisica

Durante le sessioni, della durata di 30 minuti l’una, vengono svolti esercizi, calibrati sul corpo della cliente, all’interno dello speciale lettino termoattivo. Il tutto, ovviamente, sotto la supervisione dell'Assistente Figurella.



Per mantenere i tessuti tonici ed elastici, ogni sessione si conclude con un trattamento all’ozono attivo, eccellente, anche, per migliorare il microcircolo sanguigno.



Si impara un corretto stile di vita a tavola, da condividere con la propria famiglia. Buone abitudini per abituarsi a mangiare meglio e stare meglio.

Il percorso viene, quindi, studiato e creato su misura per ogni donna.

Per poter fare ciò, Figurella si avvale della collaborazione di professionisti del settore, come osteopati, dietisti, fisioterapisti e chinesiologi, in grado si supportare, seguire e aiutare le donne che desiderano diventare la versione più sana di sé stesse.

Un nuovo Centro Autorizzato a Como

Figurella conta ben 115 Centri Autorizzati presenti in tutta Italia.

A breve, si aggiungerà anche il Centro Medico Figurella di Como, unico centro autorizzato della zona.

La Sede si trova in via Rovelli 51, e si propone di diventare il punto di riferimento per tutte le donne che, attraverso il metodo Figurella, desiderano ritrovare la propria forma ideale.

Presso il Centro Medico Figurella di Como, sotto la Direzione Sanitaria della Dott.ssa Sandra De Maio, una equipe di professioniste sarà a disposizione per mettere a punto un protocollo per un nuovo stile di vita sano.

Francesca - Osteopata -, Sonia - Fisioterapista -, Elena - Dietista -, Isabella - Chinesiologa -, Beatrice - Chinesiologa- sono le Assistenti Figurella che, presso il Centro di Como, accoglieranno tutte le donne che desiderano raggiungere la propria forma ideale.

Un’occasione per raggiungere i propri obiettivi e stare meglio.