Spazi, luce e prezzi convenienti: la nuova vita di un complesso immobiliare

La bellezza della città lombarda che ogni anno attira molti turisti – tra cui diverse celebrità italiane e internazionali –, l’alta qualità della vita e la vicinanza con il confine svizzero fanno sì che il valore degli immobili nella città di Como sia sensibilmente più alto della media regionale e di quella provinciale.

In un contesto simile, trovare appartamenti moderni, spaziosi, in una location strategica e ad un prezzo abbordabile non è certo cosa facile. Ma neppure impossibile: il complesso immobiliare Residenze Baradello - attualmente in fase di ristrutturazione – rappresenta, in questo senso, una conveniente eccezione.

Appartamenti spaziosi, giardini privati e box

A due passi dal Castello Baradello, il complesso si caratterizza innanzitutto per appartamenti di varie metrature – monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali e attici – moderni ed estremamente luminosi, grazie alla presenza di grandi vetrate. Diversi appartamenti del complesso sono dotati anche di giardini privati, di ampi balconi e di terrazze panoramiche.

La struttura, inoltre, mette a disposizione dei residenti due piani interrati con box, posti auto e cantine, veri e propri plus non trascurabili, in termini sia di comodità e praticità, sia di sicurezza.

I lavori di riqualificazione della prima parte del complesso sono giunti a conclusione e attualmente sono in corso i lavori per la sistemazione degli spazi comuni dello stabile e delle aree verdi.

La posizione strategica del complesso immobiliare

Un punto di forza rilevante di Residenza Baradello è la sua posizione: la vicinanza del supermercato Esselunga, del multisala Cinelandia, del Birrificio di Como e della stazione Como Camerlata – utilizzata soprattutto dai frontalieri – rendono il complesso una location strategica per muoversi quotidianamente anche oltre il confine e dotata di tanti comfort e servizi facilmente raggiungibili a piedi.

Non solo: l’area in cui si trova Residenze Baradello è comodamente servita anche da poste, banche, scuole, centri cultuali, impianti sportivi, farmacie, bar, ristoranti e parcheggi.

Appartamenti spaziosi e moderni, in una zona della città ottimamente servita, a prezzi convenienti, rendono il complesso residenziale un’opportunità immobiliare da valutare con attenzione.

Con il procedere dei lavori di ristrutturazione, Residenze Bardello diventa sempre di più un’occasione imperdibile per vivere sulle rive del lago di Como in un contesto capace di coniugare comfort, praticità e convenienza.