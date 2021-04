Solidarietà: una scelta importante, anche per mantenere vivo un ricordo

Ogni essere umano vive, ed è inserito, in una società, ampia e strutturata, i cui ingranaggi si muovono grazie al contributo di ogni individuo.

Non si tratta di un’organizzazione perfetta, al contrario, spesso dimostra di non essere equa: non tutti i membri che ne fanno parte, infatti, godono degli stessi vantaggi.

Per questo, le persone particolarmente sensibili decidono di agire attivamente per migliorare tale società, aiutando coloro che versano in condizioni difficili.

I modi per offrire il proprio apporto in modo concreto sono vari, ma tutti hanno uguale valore e dignità.

Ad esempio, chi ne sente l’inclinazione, e ha la possibilità di farlo, dedica parte del proprio tempo al volontariato; si tratta di un’esperienza complessa e bellissima, che arricchisce a livello personale, offre una prospettiva nuova nei confronti della realtà quotidiana e, in sostanza, cambia la vita.

Non tutti, però, possono dedicarsi al volontariato, anche per mera mancanza di tempo (condizione che accomuna molte persone); in questi casi, coloro che, comunque, desiderano offrire il proprio supporto, optano per il sostegno di enti benefici attraverso donazioni.

In ogni caso, si tratta di dare il proprio contributo per aiutare gli altri: ogni piccolo gesto è importante ed è una piccola goccia che alimenta il mare della solidarietà.

Quando, però, una persona che dona abitualmente scompare prematuramente, questo circolo virtuoso potrebbe interrompersi.

Beneficenza oltre il lutto

Proprio per preservare la possibilità di fare beneficenza, l’agenzia di Onoranze funebri Baradello ha pensato di offrire la possibilità, alla famiglia del defunto, di portare avanti la sua scelta, offrendo un modo solidale di porgere l’ultimo saluto.

Sul sito dell’Agenzia, infatti, saranno presenti le associazioni sostenute dal caro estinto, unitamente agli estremi per lasciare la propria donazione.

La famiglia potrà, così, contribuire all’opera benefica supportata dalla persona venuta a mancare; sarà possibile, anche, lasciare un personale messaggio di cordoglio.

Tutte le donazioni disponibili saranno inserite in una pagina dedicata, o apposte sulla pagina dei Ricordi del defunto.

Verranno, inoltre, menzionate sulla pagina Facebook dell’agenzia di Onoranze Funebri Baradello.

Un modo di condividere i ricordi

La Pagina dei Ricordi è uno spazio dedicato alla persona che è venuta a mancare, dove parenti e amici possono condividere i pensieri e le esperienze, esprimere affetto alla famiglia del defunto e supportarsi a vicenda.

La Pagina riporta, brevemente, la vita del defunto e raccoglie, al suo interno, fotografie e commenti di cordoglio.

Solidarietà alla famiglia del caro estinto

Sempre nell’ottica di poter esprimere la propria solidarietà, ma questa volta alla famiglia del caro che è venuto a mancare, l’agenzia di Onoranze funebri Baradello offre, a parenti e amici, la possibilità di partecipare alle spese relative alla cerimonia funebre, con una donazione libera, dedicando un proprio pensiero alla famiglia, sia in forma personale che anonima.

In questo modo si possono offrire aiuto e sostegno in maniera concreta: infatti, oltre al dolore del lutto, la famiglia si trova ad affrontare delle incombenze economiche in un periodo, a tal riguardo, difficile per tutti.



Anche in questo caso, sarà possibile effettuare la propria donazione sia sull’apposita pagina preposta alle donazioni, sia sulla Pagina dei Ricordi dedicata al defunto.

Sarà sufficiente cliccare sul tasto “partecipa” per dare il proprio contributo tramite carta di credito.

Contestualmente, sarà possibile lasciare un messaggio alla famiglia, anonimo o meno.



Sono modi concreti di condividere il dolore, supportandosi a vicenda e cercando di promuovere la speranza, anche nei momenti più difficili.