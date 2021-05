Gelati e dolci artigianali ora arrivano direttamente a casa tua

Alzi la mano chi non ha ordinato qualcosa a domicilio nell’ultimo anno. Già, il delivery è entrato ormai a far parte delle nostre vite, volenti o nolenti. Chi per necessità, chi per semplice pigrizia, chi per un’intera spesa settimanale, chi per una cena al volo, abbiamo messo mano almeno una volta allo smartphone, riempito il nostro carrello virtuale e siamo rimasti in fremente attesa che suonasse il campanello.

Ebbene, anche il gelato si è dovuto adattare, diventando “a domicilio”. Primavera ed estate, le stagioni clou per il nostro dolce preferito, hanno visto già l’anno scorso un vero e proprio boom di ordini consumati tra le mura di casa. E ora, finito l’inverno e con la primavera 2021 agli sgoccioli, si ricomincia: si ricomincia a rimettere il muso fuori casa, si ricomincia a passeggiare all’aria aperta, si ricomincia ad aver voglia di qualcosa di buono e sfizioso da consumare dentro e fuori le quattro mura domestiche.

Perché se un gelato è buono, artigianale e di qualità riconosciuta, allora ogni occasione è quella giusta, al chiuso o all’aperto che sia: merende, eventi, matrimoni, battesimi, comunioni e compleanni, tutto diventa più allegro e gustoso con coni e coppette colorati tra le mani, e al diavolo il brutto tempo e i nuvoloni a giorni alterni di questa primavera.

Parola d'ordine: qualità artigianale

A Como, a regalare gusto e spensieratezza, ci pensa Sottozero, gelateria artigianale aperta da poco più di un anno e mezzo, che ha già mostrato ottimi risultati all’attivo. Nata nel 2002 come piccola gelateria artigianale a Cernobbio, Sottozero è riuscita poco alla volta a creare una piccola catena di negozi che fanno di qualità e tradizione il loro filo conduttore e che soddisfano da quasi vent’anni i palati di mezza Brianza: Cernobbio, Cantù, Desio, Fino Mornasco. E ora anche Como, appunto, la ciliegina sulla torta che non ha deluso le aspettative, nonostante le difficoltà incontrate nel 2020.

Grazie alla selezione attenta delle migliori aziende del settore fornitrici di materie prime e alla forte spinta data dal delivery, infatti, Sottozero ha mantenuto sempre il suo spirito ottimista e, soprattutto, non ha mai fatto mancare l’eccellente qualità del suo prodotto di punta, il gelato, garantendo una precisione nella lavorazione delle materie prime impeccabile, un laboratorio e un punto vendita sempre puliti e ordinati e la presenza di personale cordiale e d’alto livello.

Non solo gelato

Ma ciò che distingue Sottozero è l’aver capito che, a volte, un gelato artigianale e di qualità può non bastare: per questo, accanto alla vetrina dei gelati, Sottozero propone anche un’ampia gamma di eccellenti creazioni di pasticceria e di sorprendenti alternative che si adattano ai gusti di grandi e piccini. Insomma, se di gelato ormai avete fatto il pieno, da Sottozero potete provare qualcosa di nuovo e diverso come Smoothies, Bubble Waffle, Frapshake, Bubble Tea o optare per i grandi classici come granite e brioches siciliane, cioccolate calde e biscotti gelato, crepes e torte, tutto fatto con passione e maestria artigianale.

E allora, da Sottozero ogni occasione è quella giusta per viziare il palato con dolci di qualità. Il miglior gelato di Como e tante gustose alternative vi aspettano in via Cesare Cantù 20 o direttamente a casa vostra con il servizio di consegna a domicilio di Deliveroo.

E se il gelato di Sottozero sarà di vostro gradimento non dimenticate di mettere un bel pollicione alzato alla pagina Facebook e di continuare a mangiarvi con gli occhi le sue creazioni anche su Instagram.