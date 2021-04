I motivi per cui conviene comprare una moto

A volte la questione può essere posta in maniera netta: è meglio la moto o l’automobile? Rispondere “dipende” sembra persino scontato. L’auto è sicuramente il mezzo più diffuso e utilizzato, e tra tanti automobilisti solo in pochi sono anche motociclisti: chi possiede una moto, però, è perché probabilmente ha adottato un certo stile di vita, ha abbracciato una nuova filosofia.

Secondo alcuni psicologi americani, a tal proposito, l’esperienza che può regalare una moto sembrerebbe funzionare come una sorta di terapia. La gita sulle due ruote è vista da molti motociclisti come un training per ridurre stress e carico emotivo. Una ricerca giapponese ha messo in evidenza come il cervello di chi guida una moto viene continuamente stimolato, poiché richiede un alto livello di attenzione.

I vantaggi della moto

Al di là di un approccio diverso alla vita, ci si può concentrare su alcune differenze più materiali.

Anche se può sembrare scontato, preferire la moto all’automobile significa risparmiare a livello economico in maniera evidente. Il risparmio, però, non riguarda soltanto l’acquisto, bensì tutte le spese accessorie e di gestione, le quali saranno per forza di cose inferiori: assicurazione, bollo, manutenzione, tagliando, benzina, ecc.

Dal punto di vista operativo, poi, è innegabile il vantaggio di cui si può usufruire rispetto al trasporto sulle quattro ruote. Pensiamo soltanto al traffico nelle grandi città, o alle lunghe code cui si è soliti assistere in autostrada: con una moto tutto ciò diventa più facilmente superabile e i tempi di attesa si riducono. A questo si aggiunge una certa facilità di parcheggio – problema che ormai è diventato evidente – per ovvi motivi di spazio: alle volte il problema non si pone proprio.

Perché rivolgersi a una concessionaria

Un altro aspetto da considerare per chi possiede una moto è la possibile rivendita del mezzo: mentre un’auto perde all’anno il 10% del suo valore, essa, con le dovute accortezze, subisce una ‘svalorizzazione’ senz’altro inferiore.

In questi casi il consiglio è di rivolgersi a una concessionaria. Chi abita nel Nord Italia può farlo rivolgendosi agli specialisti di Bike House Como, in via Giacomo Leopardi 34, Grandate (CO), dealer ufficiale BMW Motorrad e Kawasaki.

Per gli appassionati, ma anche per chi si approccia per la prima volta al mondo delle due ruote, è il luogo ideale per fugare tutti i dubbi sulle moto. Il cliente infatti viene assistito in ogni aspetto: dalla scelta del mezzo, all’assistenza, fino alla manutenzione.

Un service di meccanici specializzati

Comprare una moto nuova oppure una usata? La decisione non è semplice, ma delegare a un esperto è la scelta giusta. E se diventare motociclisti significa abbracciare una nuova filosofia, è anche vero che bisogna trovare la moto che meglio si adatta alle proprie esigenze, ma anche alla propria personalità.

Affidarsi a Bike House Como mette di fronte a diverse possibilità, tra cui per esempio usufruire del noleggio: da qualche parte bisogna pure partire. Chiedere consiglio a un team di specialisti può fugare i dubbi, anche di natura economica: esistono infatti diverse soluzioni d’acquisto e finanziamenti su misura. Un’altra opzione da considerare è per esempio la permuta.

Nell’era in cui tutto si fa più veloce e gli acquisti su Internet crescono sempre di più, la forza di un negozio specializzato sta nel fornire un supporto che non si può trovare altrove. Il rapporto con il cliente infatti non si esaurisce in un consiglio o nell’eventuale vendita, ma si alimenta nel momento in cui il team di esperti diventa un punto di riferimento. Bike House Como, grazie a uno staff di meccanici, offre sistemi di diagnosi, servizi come il tagliando, il cambio gomme e persino la personalizzazione della propria moto.

Inoltre, è considerato un vero e proprio punto di ritrovo per chi ha la passione per le due ruote, luogo in cui nel 2017 si è formato il BMW Motorrad Club Como: un’occasione per scoprire l’Italia in tour e condividere la passione per le moto.

