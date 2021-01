Qualità, artigianalità e delivery: i segreti per fare un caffè come si deve

Diciamocelo, cominciare la giornata con la marcia giusta dipende in buona parte da quella piccola tazza fumante dall’aroma inconfondibile che portiamo alle labbra tutte le mattine. E allora, preparare un caffè come si deve diventa fondamentale. Per riuscirci, però, non basta armarsi di moka o di cialde, e di buona volontà, perché il vero lavoro non lo facciamo certo noi. Chi ci permette di gustare il nostro ottimo caffè ogni mattina, il lavoro lo fa a monte, in torrefazione.

Ma quali sono allora i segreti per produrre un ottimo caffè? Lo chiediamo a chi se ne occupa con passione e dedizione sin dal 1979, i torrefattori di Caffè Maya, azienda di torrefazione nata in un piccolo negozio nel cuore storico di Como e che ha visto negli anni un’espansione importante in città.

Dalla pianta alla tavola: la lunga strada del chicco di caffè

Sono loro a spiegarci il percorso che compie il caffè per arrivare fino al bancone di un negozio o al tavolo di casa nostra. E allora scopriamo che in questa storia bisogna partire da terre lontane e tropicali, dove crescono piante dalle bacche rosse che contengono piccoli semi verdi che, un giorno, diventeranno i chicchi di caffè che tutti conosciamo. Il caffè verde viaggia per circa 9.000 km all’interno di sacchi di iuta e viene portato nel laboratorio di Como di Caffè Maya dove inizia la sua lavorazione: dopo un’attenta selezione effettuata chicco per chicco dal severissimo team del controllo qualità, per eliminare quelli che presentano difetti, il caffè viene spostato in un silos per essere setacciato e pulito da legno e residui indesiderati.

Solo allora può iniziare il processo più importante di tutta la filiera, la torrefazione, grazie alla quale il caffè subisce la tostatura, lavorazione che dà al chicco il caratteristico colore scuro. Il caffè subisce quindi ulteriori controlli e un periodo di raffreddamento che, a seconda della sua durata, esalterà qualità e proprietà organolettiche diverse, che lo renderanno unico e inconfondibile.

Tradizione e modernità miscelate in una tazzina fumante

Questa la ricetta artigianale di Caffè Maya per produrre un caffè di qualità e per arrivare alla selezione delle sue storiche quattro qualità di miscela e delle speciali miscelazioni personalizzate destinate alla clientela più esigente. Questo il valore aggiunto di Caffè Maya: una dedizione e una maestria uniche nell’arte della miscelazione. Eppure, ci spiegano, il segreto del successo di un buon caffè non sta solo nella sua lavorazione, ma, nel caso di Caffè Maya, sta anche nell’evoluzione avuta negli anni dall’azienda, che ha permesso di passare da quel piccolo negozio colmo degli antichi valori di un tempo a una qualità e una freschezza del prodotto sempre maggiore, data dalla ricerca costante della migliore materia prima.

Oggi Caffè Maya si è evoluto e offre, infatti, tanti altri servizi collegati al caffè, a partire proprio dagli otto negozi di caffetteria di proprietà sparsi per il centro storico di Como, tutti realizzati su progetti diversi, così da creare tante location e ambientazioni uniche, caratterizzate per disegno, materiali e luci, ma tutte, allo stesso modo, in grado di ricreare le atmosfere tipiche degli antichi caffè storici del centro.

Contemporaneamente a questo ritorno alla tradizione storica, c’è stato un grosso passo in avanti verso l’innovazione e la modernità, con l’apertura del nuovo e-shop Caffè Maya Como Online Store, con un catalogo che presenta un ottimo assortimento di tutte le tipologie e i formati di caffè prodotti da Caffè Maya, dalla polvere, ai grani, fino alle più comode capsule perfettamente compatibili con tutte le macchinette in circolazione. Nulla di meglio, dunque, di un ottimo caffè acquistato comodamente online e consegnato direttamente a casa grazie a un efficiente servizio di home delivery. Anzi, qualcosa di meglio c’è, in effetti, ed è la consegna gratuita per ordini superiori ai 30 € in tutta Italia.

Insomma, nel centro storico di Como, tradizione e artigianalità nella produzione del caffè strizzano l’occhio alle ultime tendenze in fatto di consumo e acquisto, fondendosi a 360° nell’aroma e nelle atmosfere inconfondibili di Caffè Maya.

Gallery