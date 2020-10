I professionisti dell'Angus americano non si fermano alla carne alla brace

Non c’è dubbio, quando si tratta di mangiar bene, noi italiani siamo i numeri uno. In fondo, la nostra tradizione è ricca di tanti sapori regionali diversi. Ma sappiamo anche apprezzare il cibo tipico di altri Paesi, quando è di qualità. La filosofia del mangiar bene, infatti, dà grandi soddisfazioni, perché è in grado di far percepire al palato il gusto della passione, dell'amore e del territorio che lo chef di turno mette nelle sue creazioni.

Una filosofia che vale quindi per tutti i tipi di cibo, carne compresa. A dimostrarcelo ogni giorno è The Angus, ristorante comasco unico nel suo genere, specializzato in tagli americani della migliore carne di Angus, selezionata e cotta alla griglia su brace a legna di faggio, ottima per esaltarne profumo e sapore.

Ma al The Angus, a dimostrazione di quanto detto poco fa, non ci sanno fare solo con la carne, che da sola offre, oltre ai diversi tagli di Angus alla brace, anche ricchi taglieri di salumi, un'ampia scelta di tartare e gustosi hamburger. La stessa maestria e passione dedicata alla griglia, infatti, viene portata anche dietro ai fornelli, creando una vasta gamma di piatti, anche vegetariani, tra cui selezioni di formaggi, ricche insalatone, verdure grigliate, contorni e gli ottimi dolci artigianali. Una menzione particolare si deve alla grande novità di questo 2020: la Pinsa, che The Angus propone in chiave gourmet, con ingredienti attentamente selezionati. La pinsa di The Angus si differenzia dalla classica pizza non solo per la forma, in questo caso ovale e allungata, ma anche e soprattutto per l'impasto ad alta idratazione, prodotto con una miscela di farina di soia, riso e frumento, come vuole la tradizione, e per la lunga lievitazione che le conferisce croccantezza all'esterno e una sofficità unica. Insomma, per chi non ama la carne, la pinsa è decisamente un'ottima alternativa da provare. Il tutto ovviamente accompagnato da gustose birre artigianali e vini di etichette in esclusiva.

E se da un lato il cibo è ottimo, dall'altro il servizio è eccellente, sia al tavolo che d'asporto. The Angus dà infatti la possibilità di gustare tutte le sue specialità anche comodamente a casa propria o in ufficio tra colleghi, con un servizio d'asporto disponibile sia a pranzo che a cena, con i menù lavoro o alla carta, chiamando lo 031483382 e concordando il ritiro. A brevissimo, poi, verrà attivata anche la collaborazione con Deliveroo per la consegna a domicilio.

Per chi non vuole rinunciare al servizio al tavolo, da The Angus si possono prenotare eventi, cene aziendali, banchetti in famiglia o tra amici, aperitivi accompagnati da tanti stuzzichini sfiziosi e l’imperdibile brunch domenicale, la ricca colazione all'americana a metà tra dolce e salato.



Ma i pezzi forti delle serate di The Angus sono due:

l'ultimo venerdì del mese la serata Wagyu dal mondo , in show cooking direttamente dal Teppanyaki in sala, prevede un triplo assaggio di 100g per tipo di tre Wagyu provenienti da USA, Australia e Giappone, ciascuno abbinato con salse fatte in casa e calice di vino.



, in show cooking direttamente dal Teppanyaki in sala, prevede un triplo assaggio di 100g per tipo di tre Wagyu provenienti da USA, Australia e Giappone, ciascuno abbinato con salse fatte in casa e calice di vino. Le serate a tema del giovedì, una novità che propone carni provenienti da Europa, Australia e USA, marezzate e frollate in Dry Aged almeno 30 giorni. Niente Angus per una volta, così da far scoprire ai clienti nuovi gusti e realtà diverse da quelle presenti nel solito menù della casa. Le serate a tema prevedono infatti un antipasto diverso a seconda della serata, abbinato a una Costata da 600 gr (o, nel caso di 2 persone, una Fiorentina da 1200 gr da dividere). Qualche esempio di ciò che si potrà assaggiare il giovedì sera? Deliziose carni provenienti da tutta Europa come la Pezzata Rossa Friulana, la Sashi Finlandia, La Prussiana, La Vacca Vecchia Galiziana, La Ruby Rosendale, Il Marango, La Carpaziana, La Garonnese Veneta. Nomi che a molti di voi non diranno niente, eppure... provare per credere!

Insomma, solo a parlarne viene l'acquolina in bocca, figuriamoci a sedersi al tavolo.

The Angus vi aspetta tutti, appassionati di carne e non, in via Varesina angolo via Corsica, a Villaguardia (CO), con un menù da leccarsi i baffi che potete trovare sempre aggiornato online. Per chi vuole rifarsi gli occhi prima di riempire la pancia, invece, si rimanda alle pagine Instagram e Facebook, dove le fotografie degli impiattamenti di The Angus diventeranno una tentazione irrinunciabile.

Gallery