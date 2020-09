La Svizzera è dietro l’angolo, visitarla tutta in un’ora è possibile

Tutti a booooordooooo! Il treno ETR 470 è in partenza per fare il tour completo dei quattro cantoni. Ricordiamo che il viaggio durerà appena un’ora o poco più. Preghiamo quindi i passeggeri di farsi piccoli piccoli e prendere posto.

Già, perché il treno di cui parliamo è la fedele riproduzione in scala 1:25 dello storico ETR 470 della società Cisalpino, un vero e proprio pezzo di storia delle ferrovie svizzere della tratta Milano-Zurigo ed è la dimostrazione che, per parlare della Svizzera, non è necessario citare le grandi banche o l’alta finanza. La Svizzera è ben altro e aggettivi come grandi o alta non servono affatto: la Svizzera è verdeggiante e mozzafiato nei suoi paesaggi alpini, è passato e presente con i suoi castelli e monumenti, è moderna e pittoresca per i suoi mezzi di trasporto che viaggiano su rotaia, per mare e per cielo, ed è dolce e gustosa con i suoi prodotti gastronomici che tanto apprezziamo.

Insomma, la Svizzera, pur nel suo piccolo, sa essere naturalmente grande e le basta poco, proprio poco, per mostrare al mondo questa sua grandezza: Swissminiatur è il museo all’aperto di miniature più grande della Confederazione Elvetica. E sono proprio i 3.560 metri di ferrovie in miniatura a fare da trait d’union per le attrazioni di questo parco a dir poco lillipuziano: 128 modelli nella rara scala 1:25 dei più famosi edifici, monumenti, paesaggi e mezzi di trasporto elvetici, inseriti in un contesto naturale e armonioso.

Il treno ETR 470 è solo l’ultimo arrivato della collezione, ma non per questo il lavoro per realizzarlo è stato meno duro: sono servite ben 996 ore di lavoro per realizzare il modellino del treno in scala 1:25, fatto in lega d’ottone spessa 1 millimetro, lungo complessivamente 6,34 metri e dal peso totale di 47,3 kg. Unico nel suo genere, l’ETR 470 attraversa tutta la mini-Svizzera, accompagnando il visitatore passo per passo in una camminata di circa un’ora alla scoperta di montagne e funivie, laghi e battelli, autostrade e automobili, binari e trenini, piazze, palazzi e storici castelli, e persino del mini-aeroporto di Zurigo-Kloten dove gli aerei sono pronti al decollo.

Precisione, fedeltà agli originali e passione sono i valori che guidano le mani esperte degli artigiani di Swissminiatur nella creazione di questi capolavori in miniatura, prodotti grazie a un mix di metodi tradizionali e processi innovativi.

Ma Swissminiatur non è solo un viaggio nella storia della Svizzera. Ad attendere i visitatori anche una boutique con una fantastica selezione di souvenir e prodotti tipicamente svizzeri: dalla morbida mascotte di peluche Rudy, a magliette, cappellini e tanti articoli da regalo unici come portachiavi, magneti, tazze e spille, difficilmente reperibili altrove. Non mancano ovviamente le prelibatezze svizzere: goloso cioccolato, caramelle e dolciumi, un buon gelato artigianale e bibite fresche. Una tappa al grotto di Swissminiatur permetterà poi di rifoccillarsi con un’ampia scelta di panini e diversi tipi di carne alla griglia, mentre i più piccoli si distrarranno nella vicina area giochi.

Perché, in fondo, il bello di Swissminiatur, è poter vivere la Svizzera, tutta la Svizzera, da una prospettiva sempre unica e diversa: l’appassionato di modellismo apprezzerà i dettagli delle miniature, il goloso gusterà la sua tavoletta di cioccolato circondato da castelli e paesaggi mozzafiato, i bambini avranno modo di osservare un mondo fantastico fatto su misura per loro...

E, a proposito dei bambini, il momento per visitare Swissminiatur è propizio, grazie all’offerta speciale, in partenza dal 15 settembre 2020 fino al 11 ottobre 2020, che regala l’ingresso gratuito a tutti i minori di 15 anni, utilizzando in cassa il codice promozionale "QUICOMO". Decisamente un treno da non perdere!

Ma ora vi chiederete: come lo trovo un posto così “piccolo”? Swissminiatur si trova a Melide, tra Lugano e Mendrisio, circondato dal Monte Generoso, il San Salvatore e il San Giorgio, che è Patrimonio Naturale Mondiale UNESCO. Per una mappa dettagliata e per tutte le informazioni che ancora mancano, i riferimenti sono il sito web e la pagina Instagram di Swissminiatur.

Il vostro viaggio attraverso i quattro cantoni è appena cominciato! Swissminiatur è una bella occasione per i grandi di tornare bambini e per i più piccoli di sentirsi, per una volta, dei giganti.