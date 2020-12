Rottamazione, arrivano i nuovi incentivi: i dettagli del bonus auto 2021

È arrivato il via libera della commissione Bilancio al rifinanziamento degli incentivi auto per il 2021. Con l'ok all'emendamento alla legge di bilancio arrivato nella notte, ci sarà un bonus auto di ulteriori 2.000 euro per i veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione.