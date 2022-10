Il futuro dell'auto aziendale è elettrico

Il passaggio verso l’elettrico è un percorso avviato da molte aziende, ma è fondamentale che le stesse prendano coscienza delle potenzialità e rivedano, dove tali passaggi non sono ancora avvenuti, le proprie politiche aziendali. Parte proprio da questo concetto il progetto che ha deciso di avviare L’Auto Spa che, da tempo, è consulente di molte realtà imprenditoriali del territorio. Attraverso una serie di analisi infatti il team dedicato riesce a lavorare a stretto contatto con i propri clienti per quantificarne i reali benefici, illustrando come questi possano tradursi in un importante ritorno sull’investimento contribuendo al contempo a raggiungere concretamente gli obiettivi in termini di sostenibilità.

È stato avviato così, dalla Società presieduta da Calogero Pedalà, un percorso di contaminazione dei propri clienti verso tematiche attuali che potrebbero avere effetti positivi sulle aziende e ancora sui privati, sempre più attenti alla transizione green e alla tutela del pianeta. Durante l’incontro alla Eldor Corporation il board del Gruppo e i relatori si sono focalizzati proprio su queste tematiche ed ha aperto il percorso per rispondere concretamente alle singole esigenze. Al tavolo dei relatori Calogero e Lia Pedalà, vertici del Gruppo, Giuseppe Marano, responsabile commerciale e Valentina Pedalà, responsabile marketing,



“Il cambio della mobilità da termica ad elettrica – spiega Giuseppe Marano - è stato un passaggio epocale che deve essere affrontato con determinazione e, per questa ragione, gli imprenditori devono organizzarsi al loro interno per rivedere le proprie strategie. La nostra azienda, di contro, si propone come consulente esterno e offre un servizio personalizzato che va ad analizzare necessità e costi in base alle singole esigenze”.

Gli interventi che si sono susseguiti durante la serata, hanno tracciato un quadro complessivo dello stato dell’arte delle aziende rappresentate che hanno saputo cogliere le opportunità e oggi sono sicuramente leader sul mercato. Realtà dopo realtà, hanno raccontato la propria storia per comprendere meglio le chance di una transizione green della flotta.

Fabio Luongo, responsabile acquisti di Eldor Corporation, multinazionale leader nel settore automotive, specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di sistemi di accensione, centraline elettroniche. Ha sottolineato e riscritto la storia delle flotte aziendali in chiave sostenibile valutando la transizione green come un’opportunità. Un unico concessionario referente, proprio per ottenere risoltati veloci e di uniformità di gestione e di trattamento e una gestione della flotta aziendale con un gestionale dedicato.

La Achille Pinto, azienda tessile “energivora” si impegna da anni alla riduzione dei consumi energetici, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Lo ha confermato Alice Vessio che sottolinea il fatto di avere installato una colonnina elettrica per la ricarica delle auto elettriche.

“Non dobbiamo e nemmeno possiamo parlare solo di incidenza dei costi, sono sicuramente un fattore determinante, ma la nostra attenzione è stata rivolta proprio all’introduzione di nuove opportunità. – continua Il presidente Calogero Pedalà – L’Auto Spa in questi anni, ha infatti affiancato le aziende per condurle verso un nuovo obiettivo e nuove soluzioni. Tutto ciò ha permesso e permetterà ai clienti di rivedere strategie, costi e modelli di business e, sicuramente, rivolgere maggiore attenzione all’ambiente. Dal canto nostro sosteniamo i nostri clienti e cerchiamo di offrire risposte certe e personalizzate”.

Tra gli altri relatori, interessante l’intervento della Castiglioni con il direttore generale Luca Castiglioni. All’interno dell’azienda l’attenzione è sempre stata rivolta al risparmio energetico e alla riduzione dei costi.

Per la Noseda srl Lucio Corbellini, è intervenuto spiegando che la sua azienda ha puntato sull’idrogeno, quale opportunità per il trasporto merci da punto a punto o per il trasporto merci e persone su rotaia là dove l’elettrificazione dei treni diesel diventa troppo costosa. Un progetto in fase di sviluppo con un partner con il quale proseguiranno a sviluppare l’idea.

L’incontro si è poi concluso con la startup Sezamo, con l’ideatore Andrea Colombo. Parliamo di un supermercato online che ha a disposizione una flotta di oltre 20 mezzi elettrici e di 16 mezzi a gas metano.