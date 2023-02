All'asta 9 auto usate della giunta regionale: quali sono e i prezzi di partenza

La giunta regionale mette all'incanto nove veicoli del suo parco auto. Come spiegato nella delibera dell'esecutivo del presidente Attilio Fontana 7649 del 2022, si tratta "di automobili di proprietà della giunta regionale che per vetustà degli automezzi, la tipologia di motorizzazione e la necessità di intervenire con costose manutenzioni, sono inadeguate alle esigenze di utilizzo della giunta regionale della Lombardia".

I termini per la presentazione della richiesta di partecipazione all'asta scadono il 28 febbraio. Le domande vanno presentate tramite raccomandata o consegna della busta con l'offerta allo sportello del protocollo regionale. L'apertura delle buste avverrà il 3 marzo 2023, mentre l'aggiudicazione definitiva è prevista per il successivo 17 aprile. Tutti i dettagli per partecipare all'asta sono contenuti nel bando pubblicato da Regione Lombardia.

Qui di seguito i dettagli sui modelli di auto all'asta, comprese le quotazioni di mercato a cui fare riferimento per predisporre la propria eventuale offerta.