In arrivo un altro weekend d'ottore con temperature estive

Come abbiamo anticipato ieri, l'anticiclone, dopo il breve passaggio instabile di oggi, tornerà a dominare la scena riportando temperature estive. In particolare sabato sono previsti dagli esperti di 3bMeteo temperature massime fino a 30 gradi. Ci aspetta quindi un altro fine settimana dal caldo anomalo per questo inizio d'ottobre decisamente insolito. Ma vediamo nel dettaglio il tempo atteso a Como nel fine settimana.

Venerdì 6 ottobre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3839m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 7 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4040m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 8 ottobre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3896m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.