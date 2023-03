Nel weekend anticipo di primavera, attese temperature sopra i 20 gradi

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo già da venerdì ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Vediamo nel dettaglio il le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend.

Sabato 11 marzo

A Como cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2891m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 12 marzo

A Como nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2425m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.