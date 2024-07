Nel weekend tornano nuvole e pioggia

Come anticipato nei giorni scorsi ci aspetta un weekend all'insegna della varibilità e con poco sole. La seconda sarà l'erosione dell'anticiclone sul suo bordo settentrionale, ovvero sulle regioni del Nord Italia, che verranno così pizzicate dalle correnti instabili pilotate dalla succitata saccatura. Al Nord dunque tornerà qualche rovescio o temporale in primis su Alpi e Piemonte, ma vediamo le previsione di 3bMeteo per il Comasco.

Sabato 6 luglio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4001m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 7 luglio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3940m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.