Ultime ore di pioggia, da domani torna il sole sul comasco

Già dal primo pomeriggio di oggi il maltempo dovrebbe dire addio al nostro territorio. Ancora qualche nuvola, ma senza pioggia, mentre un deciso miglioramento è atteso per domani, martedì 8 settembre. Anche le temperature torneranno a salire per riassestarsi sui tipici valori di fine estate. Ci attende insomma una settimana metereologicamente tranquilla, con giornate decisamente soleggiate soprattutto mercoledì e giovedì.

Venerdì 11 settembre potrebbe tornare invece qualche temporale, ma solo di passaggio perché già nel weekend è atteso ancora il sole, in particolare per la giornata di domenica. L'altra pressione sembra quindi mantenersi costante anche per la prossima settimana, rendendo così gradevole buona parte del mese di settembre. Anche il lago di Como, dopo l'onda di piena causata dai nubifragi delle scorsa settimana, che hanno portato anche numerosi detriti dalla Valtellina, si sta lentamente stabilizzando.