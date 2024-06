In arrivo i temporali, scatta l'allerta nel Comasco: le previsioni ora per ora

Di nuovo temporali anche su Como e provincia. E nuova allerta maltempo in codice giallo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido dalle 11 di domenica 9 giugno per l'area del nodo idraulico di Milano e la pianura centrale che comprende anche la Bianza Comasca e anche per la zona del Lario e delle Prealpi.

A Como oggi, come riporta 3Bmeteo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 21mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3256m. Le precipitazioni più intense sono previste a patire dalle 18. Potete controllae l'evoluzione del meteo a Como su questa pagina.

Le previsioni

"Persiste nel corso della giornata di oggi, sabato 08/06, un flusso occidentale al confine tra una circolazione ciclonica sull'Europa Settentrionale e una struttura anticiclonica sul Mediterraneo, che tende a cedere parzialmente in serata per l'avvicinamento di un nucleo depressionario nel flusso principale: in Lombardia saranno quini probabili rovesci e temporali sparsi in transito da Ovest ad Est su Alpi, Prealpi e fascia Pedemontana, localmente intensi, ma con bassa probabilità di fenomeni estesi e persistenti" si legge nel bollettino del Centro Monitoraggio Rischi Naturali Regione Lombardia. "Non si esclude la probabilità di rovesci o temporali isolati sulla pianura, in particolare occidentale. Nel corso della giornata di domani, domenica 09/06, è previsto un aumento dell'instabilità: dalla tarda mattina sulla Regione si formeranno rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui rilievi, in transito sulla pianura nel pomeriggio ed in ulteriore intensificazione: possibilità di temporali forti e più organizzati dal tardo pomeriggio ed in serata, con associate raffiche di vento localmente molto forti sui settori centro-orientali, tendenti ad attenuarsi nelle prime ore di lunedì".