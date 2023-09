Tornano i temporali a Como: quando finisce il caldo a 30 gradi

A Como da giorni splende il sole e le temperature viaggiano con picchi fino a 8/10°C superiori alle medie stagionali. Il clima è quello tipicamente estivo con massime che supereranno i 30 gradi. Di notte temperature vicine ai 20 gradi. Ma la cupola anticiclonica ha le ore contate.

Il sole, spiegano da 3Bmeto, splenderà incontrastato su tutta l'Italia e farà caldo ovunque con la complicazione anche di un aumento dell'afa. A partire dalla giornata di martedì, il giorno di svolta, un fronte atlantico riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali. Dunque martedì si conferma come la giornata di passaggio che vedrà il culmine del caldo ma anche l'arrivo delle prime piogge con un successivo calo delle temperature.

Il Meteo a Como

A Como domani martedì 11 cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C. Mercoledì nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3602m.