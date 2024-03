Como, Pasqua all'insegna del maltempo: tripla allerta meteo per temporali, dissesti e vento forte

Continua l'ondata di maltempo anche durante le oramai prossime vacanze di Pasqua. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso per Como e provincia una tripla allerta meteo per vento forte, temporali e rischio idrogeologico (dissesti). Questo il comunicato, l'allerta a partire da oggi pomeriggio.

La tripla allerta

"Attese per la seconda parte della giornata di oggi 29 marzo precipitazioni da sparse a diffuse sulle zone prealpine e di Alta Pianura, specie sui settori centro-occidentali, anche a carattere convettivo. Possibili, seppur con bassa probabilità di accadimento, isolati temporali con precipitazioni che potranno avere locali picchi di cumulata oltre i 35 mm, specie sulle zone prealpine e alpine per innesco orografico. Nelle restanti zone precipitazioni generalmente deboli o occasionali. Quota neve in generale superiore a 1800 o 2000 metri. Prevista ventilazione moderata o a tratti forte orientale con raffiche massime fino a 40 km/h sulle Pianure Orientali, mentre sulle cime dell’Appenino locali picchi da Sud anche superiori a 60 km/h. Si segnalano inoltre rinforzi da Sud in quota sulle cime dei rilievi alpini e prealpini.

Per la mattinata di domani 30 marzo previste precipitazioni generalmente deboli, a tratti più intense, insistenti prevalentemente sulle zone di Nord-Ovest e di Alta Pianura Nord-occidentale, meno probabili o molto deboli sulle altre zone. Dal pomeriggio precipitazioni in rapida diffusione da Ovest Nord-Est e dalle zone meridionali verso Nord. Si segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi su tutte le zone, ed in particolare sui settori di Pianura, sulle Prealpi e sulla Valcamonica, dove i fenomeni potranno essere più persistenti o intensi. In serata si evidenziano sulle zone alpine e prealpine possibili cumulate localmente oltre i 60 mm, in particolar modo sui settori centrali. Quota neve generalmente superiore ai 1500 metri. Nel pomeriggio si attendono estesi rinforzi di vento da Est in pianura e da Sud sull’Appennino, con raffiche massime oltre i 70 km/h, in attenuazione in serata.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 30 marzo i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici colore di allertamento".

Le previsioni di domani a Como

A Como domani, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2108m.