Temporali sparsi e violenti nella notte: scatta una nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo su Como e provincia emessa dalla protezione civile della Lombardia a partire dalle 16 di oggi 28 maggio e (salvo nuovi aggiornamenti) fino a domani mattina alle 6. Le precipitazioni, localmente anche intense (come la grandinata a Monguzzo di ieri), si concentreranno quindi nel tardo pomeriggio e nella notte. Una settimana dal carattere instabile, caratterizzata, come riportano gli esperti, da giornate con temeprature medie intorno ai 27°C. Le precipitazioni, principalmente sulle prealpi comasche durante le ore pomeridiane-serali, a tratti potranno spingersi fino in pianura. Temporali improvvisi e anche forti fin oltre il 2 giugno si alterneranno a momenti di sole.

Il comunicato di oggi 28 maggio della protezione civile

"Dal pomeriggio di oggi 28 maggio previsti rovesci e temporali prevalentemente di debole o moderata intensità in sviluppo su Alpi e Prealpi a partire dai settori orientali ed in successiva estensione a quelli occidentali. Tra tardo pomeriggio e tarda serata, interessamento anche della pianura, con fenomeni temporaleschi continui ed intensi sui settori occidentali, in particolare sulle parti settentrionali e occidentali del Nodo Idraulico di Milano e Bassa Pianura Centro-Occidentale. Bassa probabilità di fenomeni di forte intensità, ma non sono escludibili cumulate puntuali locali fino a 30-50 mm nelle 24 ore. Atteso un generale esaurimento delle precipitazioni nelle prime ore di lunedì 29 maggio, con fenomeni residuali sulle zone di Nord-Ovest.

Per la giornata di domani attese condizioni sul territorio analoghe a quelle della giornata precedente, con anche un pattern precipitativo molto simile, a causa della limitata variazione del quadro sinottico. Sono da escludere, nel complesso, temporali forti e/o strutturati, ma le precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco potranno assumere intensità fino a moderate, con massimi locali attorno a 30-50 mm nelle 24 ore, sui settori alpini e prealpini e lungo le fasce pedemontane e l'alta pianura adiacenti. Precipitazioni in esaurimento in tarda serata.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 29/05 gli scenari previsionali e l'eventuale emissione di un nuovo documento di allerta".