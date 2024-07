Dalla Brianza in arrivo temporali e grandine: scatta l'allerta gialla anche nel Comasco

Nella vicina Brianza, come riportano i colleghi di MonzaToday, si è già scatenato un violento temporale, con grandinate in alcune zone. Poco dopo le 14 di lunedì 1 luglio un nubifragio si è abbattuto sulla Brianza, con precipitazioni abbondanti e, in alcune zone, anche grandinate. Ora la perturbazione potebbe arrivare anche nel Comasco. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso per la giornata di luendì 1 luglio un'allerta in codice giallo per il rischio di temporali. L'avviso di criticità, valido per il Lario, la pianura centrale e l'area del nodo idraulico di Milano, è entrato in vigore alle 14 di lunedì 1 luglio e cesserà a mezzanotte di martedì 2 luglio.

Le previsioni

"Per la restante parte della giornata di oggi 01/07 sono attese precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. La fase più acuta del passaggio perturbato si prevede coincidente con il pomeriggio e la prima serata. Le precipitazioni sono attese muoversi da Nord-Ovest verso Sud-Est e sono previste in esaurimento entro le prime ore di martedì 02/07. Si segnala che, sui settori occidentali e sulla Valcamonica sono attesi fenomeni discontinui, localmente anche di moderata intensità, con picchi di precipitazione cumulata fino a 30-50 mm, mentre su Prealpi e pianura centro-orientali i fenomeni temporaleschi potranno assumere carattere più organizzato e strutturato, potenzialmente formando anche linee temporalesche con cumulate di picco che potranno raggiungere 50-80 mm e probabile grandine" si legge nel bollettino meteo del centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia.

"Sulla pianura e sulle Prealpi centro-orientali si prevede ventilazione in rinforzo, con valori fino a 50-60 km/h tra pomeriggio e sera, con ulteriore temporanea intensificazione in occasione dei fenomeni temporaleschi. Per la giornata di domani 02/07 si prevedono condizioni di instabilità, che potranno accentuarsi dal pomeriggio sulla fascia prealpina, ove non si esclude l’attivazione di rovesci e temporali sparsi di prevalente debole intensità. Sarà possibile una discesa serale delle precipitazioni, con possibile intensificazione, verso le zone di alta pianura".