Temporali, tuoni e grandine in arrivo: previsto un peggioramento dalla protezione civile

Dopo l'allarme siccità quella del 2023 si sta rivelando una primavera tra le più piovose degli ultimi anni per le prossime ore salgono le preoccupazioni per una nuova allerta meteo che è stata diramata non solo per le aree dell'Emilia Romagna, già colpite dall'alluvione, ma anche per altre regioni, tra cui la Lombardia. Per Como e provincia l'allerta era stata segnalata già nella giornata di ieri ma oggi è raddoppiata e riguarda temporali e rischio di dissesti ideogeologici.

Già dal pomeriggio di oggi (mercoledì 24 maggio) rovesci a carattere temporalesco cominceranno nel Comasco e si intensificheranno in serata.

Fino a quando ci sarà l'allerta meteo nel Comasco

"Non si escludono grandinate, con locali accumuli al suolo - spiegano gli esperti di Zenastormchaser - . I temporali saranno sotto forma di celle singole o multicelle mal organizzate".

Piogge che continueranno nella giornata di giovedì con rovesci e temporali anche di forte intensità. In pianura è prevista una progressiva attenuazione ed esaurimento dei fenomeni tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ma saranno ancora possibili locali rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sulla bassa pianura occidentale.

Secondo quanto riportato dalla protezione civile nel comunicato dirmatao l'allerta dovrebbe terminare intorno alle 14 di domani 25 maggio.

"I fenomeni, scrivono, saranno piu? intensi sulla fascia di pianura e Prealpi centro-occidentali a partire dal tardo pomeriggio di oggi 24/05 e continueranno fino alle prime ore del mattino di domani 25/05. In concomitanza con la fase piu? perturbata, tra la serata e le prime ore notturne di domani, possibili raffiche di vento associate all'attivita? temporalesca".