La tregua è finita: tornano i temporali forti. Nuova allerta meteo

Giornate di sole e caldo alternate con temporali e precipitazioni anche forti. Dopo 24 ore di cieli sereno su Como e provincia è stata emessa una nuova allerta della protezione civile per forti temporali. L'avviso diramato è di codice giallo (rischio moderato) e resta in vigore dalle 21 di venerdì fino alle 10 di sabato 27 maggio.

Il comunicato della protezione civile

"Sul territorio lombardo per il pomeriggio di oggi 26 maggio saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in particolar modo sui rilievi, con maggiore probabilita? su Prealpi ed Appennino. Dalla serata sara? possibile l’estensione delle precipitazioni sui settori di pianura, seppur con bassa probabilita? di fenomeni intensi.

Nella notte di domani 27 maggio, attesi rovesci anche a carattere temporalesco sulla fascia prealpina e di pianura, in spostamento da Est verso i settori centrali della Regione. Si attendono fenomeni per lo piu? di debole intensita? con possibilita? di cumulate locali fino a 20-30 mm nelle 12 ore. Questa prima fase precipitativa andra? ad esaurirsi in mattinata, mentre dal pomeriggio sara? possibile una ripresa dei fenomeni, in particolar modo sui settori prealpini.

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 27/05 gli scenari previsionali e l'eventuale emissione di un nuovo documento di allerta"