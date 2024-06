Temporali forti, sale l'allerta a Como e in Lombardia. Dal cielo piove sabbia del Sahara

Rispetto alle previsioni di stamattina la protezione civile alza l'asticella dell'allerta che da gialla diventa arancione, per forti temporali in arrivo a Como e in Lombardia. La precipitazioni più forti non dovrebbero essere in città ma nella Brianza Comasca e nel nodo idraulico di Milano. Inoltre, come molti di voi avranno notato dai primi leggeri rovesci della tarda mattinata, in alcune zone piove sabbia del Sahara. In diverse aree del centro-nord in questi giorni il cielo presenta un colore particolare, quasi con un alone lattiginoso che avvolge le nuvole. Il motivo è molto facilmente verificabile guardando le auto in sosta o i panni lasciati stesi ad asciugare in alcune aree: gli oggetti sono spesso ricoperti di sabbia. La nostra penisola è stata investita da un massiccio trasporto di sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Qualche pioggia sporadica ha fatto il resto, depositando a terra la polvere.

La nuova allerta della protezione civile

"Il cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo permette il transito sull'Italia centro-settentrionale di un nucleo depressionario più fresco, con aumento dell'instabilità nel corso di oggi, domenica 09 giugno. Dalle ore centrali della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla Regione, con maggiore probabilità di temporali forti da metà pomeriggio, inizialmente a interessare i settori occidentali e in transito da Sud a Nord, nel corso del pomeriggio e in serata in spostamento sulla pianura centrale e in intensificazione. Nella notte tra oggi e lunedì i fenomeni saranno in attenuazione e in transito verso Est. Sulle aree Prealpine e Alpine rinforzi della ventilazione a quote oltre 700-800 metri.

L'allontanamento del minimo depressionario lascerà sulla Regione nel corso della giornata di domani, lunedì 10 giugno, un flusso debolmente instabile da Ovest-Sudovest che intensificherà il ciclo diurno: probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione sulle pianure in serata e nella notte"