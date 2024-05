A Como pioverà tantissimo: le previsioni ora per ora e l'allerta per i temporali

In arrivo altri temporali e anche forti. Continua il meteo di maggio nel segno dell'instabilità con sole e temperature quasi estive che si alternano a pioggia e rischio di temporali. La protezione civile anche oggi 13 maggio ha emesso un'allerta che riguarda anche Como e provincia (oggi principalmente l'Erbese e il Canturino). Arrivano rovesci e temporali localmente anche molto intensi. L'allerta diramata è valida dal pomeriggio. Le precipitazioni più forti, secondo gli esperti di 3Bmeteo, saranno a partire dalle 20. Temporali possibili dalle ore 21.

Domani 14 maggio la situazione peggiorerà, specie a Como città. Se al mattino sono previsti rovesci isolati, la pioggia si estenderà e intensificherà durante la giornata. "In serata, scrive la protezione civile, generale intensificazione delle precipitazioni, anche a carattere convettivo sul Nord-Ovest. Attesi venti moderati in pianura, in particolare sui settori centro-orientali, e in montagna". A Como (ma anche a Erba e Cantù) domani le precipitazioni forti cominceranno a partire dalle 17 con rovesci anche a carattere temporalesco in serata, verso le 21 e le pecipitazioni continueranno fino al mattino. Sono previsti 20mm di pioggia nell'Erbese e 29mm a Como città.