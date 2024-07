Temporali forti in arrivo sul lago di Como: scatta la doppia allerta meteo

Un forte temporale in arrivo e temperature in netto calo. Questo a Como e provincia e in gran parte della Lombardia. Già da stasera il cielo si coprirà e le piogge forti inizieranno a patire da mezzanotte e fino alle 14 di domani saranno molto intense (sono previsti 97mm di pioggia), come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo.

A Como domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 20°C. A Como e provincia, ma anche a Varese, Sondrio e Lecco è stata emessa una doppia allera meteo per temporali forti (allerta gialla) e rischio idrogeologico (arancione).

Il comunicato della protezione civile

"Si conferma per la giornata di oggi 06 luglio l'arrivo delle piogge tra il pomeriggio e la sera su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente sotto forma di rovesci e temporali; possibile temporaneo interessamento anche della pianura Nord-occidentale.

Nel corso della notte e del mattino di domani 07 luglio previste precipitazioni su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche persistenti. Nel pomeriggio sarà probabile la formazione di rovesci e temporali sulla media e sull'alta pianura, localmente anche di forte intensità, con interessamento progressivo da Ovest verso Est e delle restanti aree alpine e prealpine. Si segnala che sui settori alpini e prealpini occidentali saranno possibili massimi locali fino a 100 mm nelle 12 ore e compresi tra 120-160 mm nelle 24 ore, in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali.

Tra la serata e la successiva nottata di lunedì 08 luglio i fenomeni sono previsti in attenuazione ma ancora presenti su alta pianura e Prealpi"