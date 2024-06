Temporali e allerta meteo localizzata proprio sul Lago di Como: cosa dice la protezione civile

Un'altra giornata dai colori autunnali e un'altra allerta meteo emessa dalla protezione civile oggi 15 giugno 2024 alle 13.25. Questa volta, come riportato sul bollettino, la zona dove dovrebbero esserci (in serata) i fenomeni più intensi è proprio localizzata tra il Lago Maggiore e il Lago di Como. I primi rovesci significativi a partire dalle 18.

La nuova allerta della protezione civile

"Per la giornata di oggi 15 giugno, scrivono, si prevede tempo perturbato fino a sera, prevalentemente su Nordovest, Prealpi Centrali e fascia alpina, con minore insistenza su Prealpi Orientali e alta pianura occidentale, sul resto della regione accumuli non significativi. Nel corso del pomeriggio si attendono precipitazioni areali in attenuazione, ma con intensificazione della parte convettiva. Probabile formazione di una linea temporalesca sui rilievi occidentali al confine con il Piemonte, in spostamento verso Est entro la sera, insistente quasi esclusivamente sulle Prealpi e sulla relativa fascia pedemontana. Si prevede l'aumento della probabilità di fenomeni intensi tra il tardo pomeriggio e la sera, in particolare sarà possibile un aumento di probabilità significativo, ma su una zona comunque localizzata, tra Lago Maggiore e Lago di Como.

Per la giornata di domani 16 giugno saranno possibili, nella notte, precipitazioni residue sparse su Alpi e Prealpi, anche di moderata intensità sui rilievi centrali, in rapido esaurimento. Nel pomeriggio probabili rovesci sparsi o isolati temporali sulla fascia prealpina"