La provincia di Como travolta dal temporale: lo spettacolo del lago in tempesta

Come da previsioni meteo il temporale ha travolto il territorio del Lago di Como. Nubi scure si sono addensate sul Lario e nel pomeriggio del 5 giugno 2022 una forte pioggia si è abbattuta su gran parte della provincia. In numerose zone la pioggia si è trasformata in grandine, come accaduto in val d'Intelvi. Nel video di un lettore si vede la grandinata che si è abbattuta su Blessagno. La grande quantità d'acqua caduta in un ristretto lasso di tempo ha creato qualche problema a causa della difficoltà nel defluire negli scoli e nei tombini. Diverse strade si sono allagate e diversi corsi d'acqua si sono gonfiati repentinamente ma non si sono registrati per ora grossi danni.

