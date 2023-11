Arriva la tempesta atlantica Ciaran, le previsioni sino al weekend

Dalle primissime ore di giovedì, informano gli esperti di 3bMeteo, il fronte giunto sull'Italia nella giornata di Ognissanti abbandonerà definitivamente le estreme regioni meridionali, ma al suo seguito si preparerà a entrare in azione una nuova intensa perturbazione. Il fronte in questione sarà accompagnato da un profondo vortice atlantico in transito sull'Inghilterra, la cosiddetta tempesta Ciaran, destinata a transitare anche sull'Italia. Già dalle prime ore della giornata di giovedì 2 novembre il tempo peggiorerà al Nord, con piogge e rovesci attesi in Lombardia, in intensificazione e in estensione al resto del Nordovest.

Tra il pomeriggio e la sera ulteriore peggioramento al Nord con piogge e temporali che entreranno nel vivo, divenendo anche di forte intensità su Levante Ligure, Lombardia e regioni nordorientali, con possibili nubifragi e criticità idro-geologiche su Spezzino, alte pianure e Alpi lombardo-venete e Friuli VG, dove gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere punte di 100/150mm nell'arco delle 24 ore. Nevicherà sulle Alpi anche sotto i 2000m, fin verso i 1500/1700m su quelle occidentali. Vediamo come evolverà la situazione meteo nel weekend a Como.

Venerdì 3 novembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1748m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 4 novembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1663m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 5 novembre

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2037m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.