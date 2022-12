Gelo in provincia di Como: le località dove le temperature sono scese sotto lo zero

L'inverno è ormai arrivato sul territorio comasco. In anticipo di qualche giorno sull'inizio ufficiale della stagione più fredda (21 dicembre) le temperature sono già scese al di sotto dello zero in diverse località della provincia di Como. Qui di seguito i dati rilevati dalle centraline che aderiscono alla rete del Centro Meteo Lombardo.

Le località più fredde

Il record registrato l'11 dicembre alle ore 8.14 è stato registrato dalla centralina meteo di Mariano Comense Depuratore: -2,6° alle ore 8.14. Segue la Colma di Sormano dove alle ore 8.15 di questa mattina è stata registrata la temperatura minima di -1,7° alle ore. Seguono Verzago con -1,5° registrati alle 7.41, Cantù Cascina Amata con -1,3° alle ore 8.10 e Carimate Vedroni con -1,3° alle ore 7.46.

Previsioni in Lombardia

Secondo gli esperti di 3Bmeteo "un impulso freddo da nordovest rinnova condizioni d'instabilità atmosferica sulla Lombardia con occasione per nuove piogge soprattutto sui settori centro-orientali e meridionali della regione". E ancora: "Limite delle nevicate in calo fino in collina. Asciutto ad Ovest, migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in generale calo, specie in montagna. Gelo sulle Alpi".