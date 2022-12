Temperature sotto zero in tutta la Provincia: il record a Bulgarograsso

Dopo l'assaggio del giorno precedente, la morsa del gelo si è fatta sentire in tutta la sua forza e sull'intero territorio provinciale. L'inverno, con qualche giorno di anticipo, ha fatto irruzione sul Comasco facendo registrare temperature sotto lo zero ovunque. Secondo i dati rilevati dalle centraline del Centro Meteo Lombardo il record è stato registrato alle ore 8.12 a Bulgarograsso, dove la temperatura è scesa a -6,8°.

Il secondo dato più basso è stato rilevato dalla stazione meteo di Olgiate Comasco dove alle 8.14 la lineetta di mercurio è scesa fino a -6,4°. A Verzago registrata la temperatura minima di -6° alle ore 8.11; a Mariano Comense (zona depuratore) 5,7° alle ore 7.48 così come a Guanzate alle ore 7.53.

Temperature glaciali anche anche a Como dove sono scese sotto zero in tutte le zone. ma il record, per quanto riguarda il capoluogo lariano, è stato toccato nel quartiere di Monte Olimpino dove la stazione meteo ha registrato -4,2°.