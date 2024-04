A Como le temperature scenderanno di quasi 10° e arriva la pioggia

Freddo proprio come se fosse fine inverno (e non aprile inoltrato). È quello che sta succedendo in Lombardia e a Como in questi giorni, tutto merito di correnti settentrionali fredde in discesa dall'Artico verso il Mediterraneo, come spiegato dai meteorologi di 3Bmeteo. Da lunedì però è previsto un ulteriore peggioramento dovuto alle piogge e al conseguente calo di temperature. Se oggi 19 aprile si va da una minima di 7° a una massima di 18° da lunedì, come riportano gli esperti di 3bmeteo, la minima sarà di 4° e la massima di 7°. Questo anche per l'arrivo di alcune perturbazioni, già da domenica sera 21 aprile. Per il 25, festa nazionale, dovrebbe tornare il sereno e un clima più mite.