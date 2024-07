Giorni di caldo africano sul Lago di Como: massime oltre i 31°

Temperature massime sopra i 30 gradi, con punte oltre i 31°. La domenica del 14 luglio si è rivelata assai calda in provincia di Como. In numerose località stando ai dati diffusi dal Centro Meteo Lombardo hanno fatto registrare massime sopra i 30 gradi ieri, un caldo che continuerà sia oggi che domani. Ecco i dati registrati dalle varie centraline meteo dislocate sul territorio comasco.

Le massime di ieri

Arosio: 31.4°C

Erba centro: 31.4°C

Monguzzo: 31.1°C

Albese con Cassano: 30.9°C

Cantù Cascina Amata: 30.9°C

Guanzate: 30.9°C

Lomazzo: 30.9°C

Veniano: 30.9°C

Alzate Brianza: 30.8°C

Como Camerlata: 30.8°C

Villa Guardia: 30.8°C

Como Aero Club Lago: 30.7°C

Porlezza: 30.6°C

Rovenna di Cernobbio: 30.6°C

Carimate Vedroni: 30.5°C

Mariano Comense Depuratore: 30.5°C

Pian di Spagna: 30.5°C

Bregnano: 30.4°C

Carimate Depuratore: 30.4°C

Caslino al Piano: 30.4°C

Merone Depuratore: 30.4°C

Casnate con Bernate: 30.3°C

Como Trecallo: 30.3°C

Cadorago: 30.2°C

Caraniso di Torno: 30.2°C

Olgiate Comasco: 30.2°C

Valmorea: 30.2°C

Cantù Pianella: 30.0°C

Inverigo: 30.0°C

Como Monteolimpino: 30.1°C

Erba San Rocco "S. Ripamonti": 30.1°C

Como Sagnino: 29.9°C

Careggiola di Lurago d'Erba: 29.8°C

Bulgarograsso: 29.8°C

Ossuccio: 29.8°C

Como Breccia: 29.1°C

Lenno: 29.1°C

Montorfano: 29.3°C

Anzano del Parco: 29.2°C

Dongo: 29.2°C

Vertemate con Minoprio: 29.2°C

Verzago: 28.9°C

Albiolo: 28.9°C

Gravedona Ospedale: 28.5°C

Beregazzo con Figliaro: 28.2°C

Brunate San Maurizio: 25.2°C

Casasco d'Intelvi: 25.4°C

Colma di Sormano: 22.1°C

Previsioni per lunedì 15 luglio

Oggi, a Como, si prevede una giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra una minima di 22°C e una massima di 31°C. Lo zero termico si attesterà a 4326 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Est al mattino e da Sudest al pomeriggio. Non ci sono allerte meteo in vigore.

Il commento del previsore per la Lombardia conferma una situazione di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. In particolare, le basse pianure e le prealpi vedranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Alpi Retiche è prevista una maggiore variabilità nelle ore centrali. I venti saranno deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali, con lo zero termico attorno ai 4300 metri.

Previsioni per martedì 16 luglio

Per domani, a Como, si prevede ancora una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno simili a quelle odierne, con una minima di 22°C e una massima di 31°C. Lo zero termico sarà leggermente più basso, intorno ai 4194 metri. I venti saranno deboli e provenienti da Nord-Nordest al mattino, per poi ruotare a Sud nel pomeriggio. Anche per domani, non sono previste allerte meteo.

Il commento del previsore per la Lombardia per martedì evidenzia la persistenza del campo di alta pressione, garantendo tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Le basse pianure e le prealpi orientali vedranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, mentre sulle Orobie e le Alpi Retiche ci sarà una maggiore variabilità con possibili schiarite durante il pomeriggio. In serata, è previsto un aumento della nuvolosità con deboli piogge. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai sud-occidentali, con lo zero termico attorno ai 4150 metri.

In conclusione, i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo stabile e soleggiato con temperature estive tipiche. È il momento ideale per godersi le bellezze del territorio comasco, dalle fresche acque del Lago di Como alle rigogliose montagne che lo circondano.