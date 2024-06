Superati i 30°: le temperature massime registrate a Como e provincia

L'ondata di caldo è arrivata anche su Como e provincia. Dopo settimane di pioggia e temperature sotto la media del periodo, ieri in tutto il territorio lariano il termometro ha fatto registrare temperature massime degne del periodo estivo. In moltissime località le centraline del Centro Meteo Lombardo hanno rilevato punte che hanno sfiorato e in molti casi superato i 30°. Ecco l'elenco con la temperatura più alta per ciascuna località registrata il 19 giugno.

Albese con Cassano: 30.3

Albiolo: 28.7

Alzate Brianza: 29.9

Anzano del Parco: 29.0

Arosio: 31.2

Bellagio loc. Cernobbio: 26.7

Beregazzo con Figliaro: 28.1

Bregnano: 30.4

Bulgarograsso: 29.3

Cadorago: 29.8

Cantù Cascina Amata: 31.1

Cantù Cascina Porta: 29.8

Cantù Pianella: 29.5

Caraniso di Torno: 30.0

Carimate Depuratore: 30.8

Carimate Vedroni: 30.2

Casasco d'Intelvi: 24.9

Caslino al Piano: 30.5

Casnate con Bernate: 30.2

Cirimido: 30.3

Como Aero Club Lago: 30.6

Como Breccia: 28.9

Como Camerlata: 31.2

Como Depuratore: 30.5

Como Sagnino: 29.9

Como Trecallo: 29.9

Dongo: 28.7

Erba centro: 30.7

Erba San Rocco "S. Ripamonti": 30.8

Fino Mornasco Depuratore: 29.7

Gera Lario: 29.7

Gravedona Ospedale: 28.3

Guanzate: 30.2

Inverigo: 30.3

Lenno: 29.4

Lomazzo: 30.2

Loveno di Menaggio: 29.3

Mariano Comense Depuratore: 30.1

Merone Depuratore: 30.8

Moltrasio: 28.4

Monguzzo: 31.0

Montorfano: 28.7

Mozzate: 29.9

Olgiate Comasco: 29.4

Ossuccio: 29.8

Porlezza: 30.0

Valmorea: 30.2

Veniano: 30.6

Vertemate con Minoprio: 29.3

Verzago: 29.0

Villa Guardia: 29.6