La prima sciabolata artica nel Comasco: temperature sotto lo zero

Arriva il primo assaggio d'inverno, vero. Nei prossimi giorni si troverà a fare i conti, per la prima volta in questo autunno, con temperature rigide, rigidissime, con la colonnina del mercurio che dovrebbe scendere anche sotto lo zero.

Gli esperti di 3bmeteo, nelle loro previsioni, parlano di un "vortice ciclonico" in formazione che porterà su buona parte della Penisola piogge, vento e un "netto calo termico". A Como e provincia non dovrebbero arrivare rovesci, ma il "calo termico" sì.

Fino al weekend si prevedono giornate soleggiate, cieli tersi e minime mai sotto i cinque gradi. In Valle Intelvi la colonnina scenderà invece fino a -3°. Dalla giornata di domenica, invece, la situazione comincia a cambiare anche a Como e in pianura, con le temperature in discesa. Stando alle previsioni di 3bmeteo, già domenica 26 novembre la temperatura minima dovrebbe assestarsi attorno allo zero.

Ulteriore calo, poi, all'inizio della settimana successiva, quando la colonnina dovrebbe spingersi fino a -3 nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimo. Le massime invece, a differenza di queste giorni, non dovrebbero mai salire oltre gli otto gradi.