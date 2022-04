Rischio temporali ed esondazioni, a Como scatta l'allerta meteo

Allerta meteo a Como e provincia. Il weekend del ponte della Festa della Liberazione sarà tutto fuorchè soleggiato. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato una doppia allerta meteo gialla per il cosiddetto rischio idrogeologico, con una durata di 24 ore, dalle 12 di sabato 23 aprile alle 12 di domenica 24, e per il rischio temporali forti, sempre dalle 12 di sabato, fino alle 9 di domenica.

Sono attese precipitazioni diffuse benché deboli sulle aree pianeggianti di nord ovest della Lombardia che potranno intensificarsi anche sul nodo idraulico di Milano nel corso della giornata di sabato soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata assumendo carattere temporalesco. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo per il weekend

Una circolazione depressionaria posizionata sull'Europa occidentale si muove verso Est, riporta 3BMeteo. Il suo avvicinamento verso il settentrione italiano determina un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse in pianura e annuvolamenti più consistenti sulle Alpi, dove le piogge saranno finalmente abbondanti e diffuse e la neve potrà scendere sotto i 2.000 metri di quota.

Nel weekend è attesa invece una perturbazione da Ovest responsabile di piogge e rovesci più diffusi specie su Alpi e Prealpi, a carattere sparso in pianura. 25 Aprile variabile con qualche piovasco sparso essenzialmente limitato ai rilievi. Contesto termico tipico del periodo.

Como, previsioni per sabato 23 aprile

A Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 27mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2032m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 24 aprile

A Como domenica 24 aprile, come riportano gli esperti, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1835m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest

Lunedì 25 aprile

A Como lunedì 25 aprile cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2337m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.