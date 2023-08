Conto alla rovescia per la fine del grande caldo: c'è una data. Temperature giù di 12°

A Como e in Lombardia ci aspettano ancora giorni con temperature roventi che sfioreranno il 37-38°, a Milano ancora per oggi e domani bollino rosso, poi tutto (dovrebbe) cambiare. Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "il grande caldo ha i giorni contati, vorremmo poter dire ore, ma è ancora un po' presto e non se ne andrà ovunque nello stesso momento, dobbiamo fare una distinzione".

Il Nord dovrà aspettare meno con un primo leggero calo termico sabato e poi uno più sostanzioso domenica, le regioni centrali vedranno invece un primo calo termico domenica e poi una diminuzione più sensibile lunedì. Il Sud sarà quello che dovrà aspettare di più, le temperature non scenderanno prima di martedì. Dunque da 3 a 5 giorni ancora di attesa, giorni nei quali le temperature potranno salire ancora fino alla soglia dei 40°C e battere anche dei record al Nord, ma dei valori attesi ci siamo già occupati a sufficienza. Quello che vogliamo sottolineare oggi è il percorso meteorologico che ci accompagnerà alla sconfitta (definitiva?) dell'anticiclone africano. Dapprima avremo assieme al caldo intenso una instabilità crescente al Nord, inizialmente di tipo pomeridiano poi tra il weekend e l'inizio della settimana anche di tipo frontale. Diciamo che fino a venerdì i temporali saranno una prerogativa dei settori alpini e prealpini e solo occasionalmente le alte pianure".

Como: le previsioni

A Como sabato 26 agosto i cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C.

Ma sarà domenica 27 il giorno in cui il caldo africano ci abbandonerà: secondo le previsioni il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 23°C. Domenica quindi ci sarà uno sbalzo termico di oltre 12° per quanto riguarda la temperatura massima.