Quando finirà questa ondata di caldo a Como e provincia

Ci aspettano ancora giorni con temperature roventi che sfioreranno il 37-38° poi tutto cambierà radicalmente. Il caldo africano, infatti, potrebbe battere in ritirata da venerdì 25 agosto, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Stando alle proiezioni a medio e lungo termine "la forte cupola di calore da record per il periodo che interesserà diverse Nazioni dell'Europa centro occidentale e l'Italia centro settentrionale, tenderà ad attenuarsi a metà della nuova settimana - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Francesco Nucera -. Nel contempo si faranno largo delle condizioni di instabilità principalmente su Alpi, Appennino e su alcune zone del Sud Italia per via della blanda circolazione di bassa pressione in arrivo dai Balcani. In questo conteso c'è da attendersi anche un primo ridimensionamento delle temperature. È il preludio ad un peggioramento più incisivo che le elaborazioni numeriche mostrano per l'ultimo weekend di agosto".

"Un netto cambio di scenario è simulato entro la fine del mese quando i massimi anticiclonici dalla Francia si sposterebbero in Atlantico - ha precisato il meteorologo-. Da qui ci sarebbe una pronta risposta delle più fresche correnti settentrionali di raggiungere il Mediterraneo, al seguito di una perturbazione associata a fenomeni anche di forte intensità. Rimangono incertezze sulla effettiva discesa della saccatura".

Meteo o Como

A Como, come riporta 3Bmeteo, il picco di calore si raggiungerà giovedì 24 agosto, poi da venerdì qualche grado in meno e la vera svolta sarà domenica quando sono previsti temporali che faranno calare le temperature anche di 10°. Se tutto sarà confermato da lunedì, dopo le piogge, avremo la minima di 17° e la massima di 20°. Che significa ben 15° in meno di oggi (dove le messime sono previste intorno ai 35° a Como e provincia.