Quando finisce l'allerta meteo a Como

Il vortice di bassa pressione scaturito dall'ingresso di correnti fresche nord atlantiche sul bacino del Mediterraneo continua ad approfondirsi nel braccio di mare compreso tra la Corsica e la Liguria. E' una ciclogenesi molto spinta legata ai forti contrasti termici con le correnti calde nord africane e la sua semi stazionarietà delle ultime 12 ore ha determinato condizioni di reiterato maltempo soprattutto al Nordovest.

A Como oggi, lunedì 28 agosto, giornata ancora fortemente perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 45mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3425m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Il tempo migliora decisamente da domani, vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo sino a fine agosto.

Martedì 29 agosto

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3215m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 30 agosto

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2910m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 31 agosto

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3357m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.