Quando arrivano freddo e temporali a Como: allerta per il rischio di fenomeni estremi

L'anticiclone africano che ha portato temperature davvero eccezionali nei giorni scorsi subirà un deciso attacco nel corso di questa settimana. Le previsioni meteo sono confermate dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega come i primi segnali di cambiamento si concretizzeranno già nella giornata di Ognissanti al Nordovest, dove la parte avanzata di una perturbazione attiva sulla Francia porterà nubi e anche qualche pioggia, specie sulle Alpi occidentali. Ancora nulla di fatto sul resto d'Italia con tempo stabile e decisamente ancora caldo, sebbene su Nordest e regioni del Centro si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità, con anche qualche goccia non esclusa a fine giornata tra Emilia e Triveneto".

Meteo: arrivano piogge e temporali

Tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre le umide correnti atlantiche piegheranno ulteriormente l’anticiclone estendendo il proprio raggio d’azione a gran parte del Centronord. Il cielo sarà spesso affollato da nubi, specie tra Toscana, Umbria, Lazio, Liguria e in generale sui settori a nord del Po, dove saranno anche possibili locali piovaschi. Resiste il tempo stabile al Sud dove tuttavia i cieli saranno ‘sporcati’ dal passaggio di nubi alte.

Se le previsioni saranno confermate, la vera svolta tuttavia dovrebbe concretizzarsi tra la sera del 3 e venerdì 4 novembre, quando i modelli matematici segnalano l'arrivo di una perturbazione più incisiva dal Nord Atlantico che attraverserà l'Italia da Nord a Sud, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Non si escludono locali nubifragi o comunque piogge di forte intensità in particolare su Lombardia, Liguria di Levante e Nordest in generale.



Viste le temperature simil estive delle ultime settimane, con anomalie termiche anche di +10°C e con il Mediterraneo ancora molto calco (+5°C), l'energia disponibile al suolo è davvero alta: non si esclude che l'arrivo della perturbazione dal Nord Europa possa causare fenomeni meteorologici estremi.

Como e provincia

A Como e in pianura piogge abbondanti sono attese nella notte tra giovedì e venerdì; nella giornata di sabato, seguirà un netto calo termico con temperature minime in picchiata fino a 6°C (e massime a 14-15°C). Sempre nella notte tra giovedì e venerdì, nelle valli e su tutta la fascia prealpina la perturbazione rischia di essere veramente intensa, con accumuli di pioggia molto consistenti e con il correlato rischio di frane e allagamenti. Dovrebbe nevicare a partire dai 1.600-1.700 metri.

Giovedì 3 novembre a Como

A Como dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 29mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2644m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.