Protezione Civile in preallarme, allerta meteo rossa a Como

Criticità massima per il rischio idrogeologico nel Comasco e in altre province lombarde: il comunicato di Regione Lombardia

L'allerta meteo era già stata lanciata sia per Como che per la Lombardia (qui le previsioni) ma fino a qualche ora fa era gialla per piogge e temporali e arancione per il rischio idrogeologico. Ora in molte province, Como compresa, per quel che riguarda il rischio idrogeologico è passata in colore rosso che tecnicamente vuol dire criticità massima ovvero le piogge molto forti o abbondanti in combinazione con le condizioni particolari che caratterizzano un territorio, possano provocare una frana o un'alluvione. Situazioni che purtroppo non sono nuove nel nostro territorio.

"L'ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l'Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore pomeridiane sulla Regione, insisteranno per tutta la giornata". Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile.

"La zona nord-occidentale della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore -, soprattutto nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, sarà interessata da forti fenomeni metereologici con elevato rischio idrogeologico. Si raccomanda la massima attenzione anche nelle altre province".

La Sala Operativa della Protezione civile regionale è attiva e sta monitorando la situazione. Si raccomanda massima cautela e, ove possibile, limitare al minimo necessario gli spostamenti. Per qualsiasi necessità contattare la Sala Operativa al numero 800.061.160"